Náklady za energie v Turčianskych Tepliciach znížia i výmenou svetiel

Turčianske Teplice 16. marca (TASR) - Výmenu svietidiel za úspornejšie či zníženie svietivosti realizovala samospráva Turčianskych Teplíc na území mesta. K úsporným opatreniam pristúpila i v miestnych školách. Sleduje nimi zníženie nákladov na elektrickú energiu. Informoval o tom primátor Igor Hus.



Plán šetrenia na verejnom osvetlení realizovala radnica v spolupráci s poslancami a technickými službami tak, aby zachovala bezpečnosť občanov. "Niekde, kde nie je veľký nápor chodcov, sme zapli každé druhé svetlo, niekde vymenili svietidlá za úspornejšie alebo sme znížili svietivosť na polovicu. Koľko presne ušetríme, uvidíme o pár mesiacov," načrtol Hus.



Možnosti v šetrení energií našli podľa neho aj školy. "V januári na škole v Diviakoch vymenili svietidlá, ktoré priniesli lepšiu kvalitu osvetlenia a zároveň o 50 percent nižšiu spotrebu elektriny," priblížil.



Zníženie nákladov na vykurovanie za uplynulý rok priniesla i komplexná rekonštrukcia vykurovania na škole na Žarnovickej ulici, ktorú samospráva zabezpečila ešte v roku 2021. "Rekonštrukciou prešla kotolňa, nainštaloval sa aj nový kotol a zrekonštruovalo sa kúrenie, ktoré bolo v zlom stave. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na to prispelo sumou 27.000 eur, mesto doplatilo 9000 eur," konkretizoval primátor.



Havarijná situácia si podľa neho vyžiadala výmenu kotla aj v materskej škôlke na Dolnej Štubni, a to počas vykurovacieho obdobia. Nový kotol a čerpadlo zakúpila radnica z financií mesta vo výške 7491 eur. "Dobre mierené investície do majetku mesta šetria energiu a skvalitňujú hodiny prežité v školách a v škôlkach deťom aj zamestnancom," skonštatoval Hus.