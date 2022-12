Náklady za zimnú údržbu sa Detve odhadujú ťažko

Detva 13. decembra (TASR) – Náklady za zimnú údržbu sa mestu Detva odhadujú ťažko. Minulá zima stála mesto 50.000 eur, súčasná bude podľa hovorcu Milana Suju pravdepodobne drahšia.



Pripomenul, že k zvýšeným cenám za posypové materiály pripočíta mesto vyššie náklady na pohonné hmoty. "Nikto však dopredu nevie odhadnúť, koľko napadne snehu, alebo či bude poľadovica," spresnil.



Zimnú údržbu v meste zabezpečujú Technické služby Detva, ktorých konateľom je Jozef Malatinec. Hovorca zdôraznil, že konateľ vyhlasuje pohotovosť hneď, ako sa zhoršia podmienky na cestách. Napríklad začne snežiť, prípadne je teplota pod nulou a do toho prší alebo sa tvorí námraza. Pracovníci vyčlenení na zimnú údržbu podľa Suju nie sú stále v službe, majú domácu pohotovosť. Službu má aj dispečer, ktorý pri zhoršenom počasí musí v noci skontrolovať cesty. "V prípade potreby telefonuje zamestnancom a pripraví zásah v konkrétnej lokalite alebo v celom meste," poznamenal.



Ako ďalej informoval, Detva má okolo 120 kilometrov ciest. "Vyčistiť ich treba v obidvoch smeroch, takže technika najazdí v podstate dvojnásobok len pri jednom vyčistení," konštatoval s tým, že pri výdatnejšom snežení jedno pluhovanie nestačí. Miestne časti sú z pohľadu vplyvu počasia podľa jeho slov rôzne. Niekde je poľadovica, niekde napadne desať centimetrov snehu a v centre mesta sú cesty suché. "Úplne iné počasie má napríklad Piešť II. - Rakytné, Spúšťanka alebo Skliarovo," uvádza konateľ. Podľa neho najmä Piešť je komplikovaný, v ňom zafúka cesty aj dve hodiny po ich vyčistení.



Malatinec hovorí, že úlohou zimnej údržby je cesty a chodníky urobiť priechodnými a nie ich vyčistiť tak, aby boli rovnaké ako v lete. Obyčajne sa nepluhuje, kým na ceste nie je aspoň päť centimetrov snehu. "Nemá to zmysel, tým sa iba ničí cesta a míňajú pohonné hmoty," zhrnul. Dodal, že iné je to pri intenzívnom snežení, keď je predpoklad, že snehu bude pribúdať. Vtedy začínajú s odhŕňaním snehu okamžite. "Posledné zimy však boli väčšinou veľmi skúpe na sneh. Viac ako odhŕňanie snehu museli pracovníci Technických služieb riešiť poľadovice," ukončil.