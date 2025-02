Nákup zberových vozidiel v Lučenci prispeje aj k zníženiu nákladov

Lučenec 5. februára (TASR) - Nákup troch nových zberových vozidiel má v Lučenci prispieť k zníženiu nákladov na zber odpadu i rozšíreniu vlastnej technickej infraštruktúry. Samospráva vozový park doposiaľ budovala prostredníctvom dotácií, na obstaranie ďalšej techniky využije úver z Environmentálneho fondu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Nákup troch nových vozidiel na zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu odobrili poslanci mesta na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zber zmesového odpadu zabezpečuje mesto vo vlastnej réžii od vlaňajšieho augusta, nájomné zmluvy na prenajaté vozidlá platia do 30. apríla.



"Hľadali sme najefektívnejší spôsob, ako prefinancovať vozidlá a čo najviac znížiť náklady. Najvýhodnejšou možnosťou je financovať vozidlá prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu s výhodným úrokom 0,1 percenta. Mesačné splátky úveru budú takmer o 50 percent nižšie než mesačné výdavky na prenájom vozidiel. Navyše, vozidlá budú hneď v majetku mesta," vysvetlila primátorka Alexandra Pivková.



Úver z Environmentálneho fondu vo výške takmer milión eur bude mesto splácať desať rokov. V prípade prenájmu vozidiel by za toto obdobie samospráva zaplatila približne dva milióny eur, vyššia cena by bola podľa mesta aj v prípade lízingu. Samospráva plánuje na nákup vozidiel vyhlásiť verejné obstarávanie, v rámci súťaže počíta s vozidlom určeným na zber odpadu z nádob a polopodzemných kontajnerov, vozidlom na zber odpadu z uličných smetných košov a univerzálnym zberovým vozidlom.



Mesto Lučenec vo vlastnej réžii v rámci odpadového hospodárstva zabezpečuje aj zber objemného odpadu či biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu. Vozový park na tieto činnosti doposiaľ budovalo s pomocou dotácií z európskych zdrojov. Celkovo na tento účel preinvestovalo vyše 1,2 milióna eur.



"V uplynulých rokoch sa vozový park strediska odpadového hospodárstva a mestskej kompostárne rozrástol o zberové vozidlo s nadstavbou na zvoz kuchynského odpadu s umývačkou nádob a prípravou na vážiace zariadenie. Vďaka dotáciám mesto zakúpilo aj traktor s čelným nakladačom a vidlami s pridržiavačom, nákladný automobil s hydraulickou rukou, nákladné vozidlo s ramenovým nosičom veľkoobjemových kontajnerov a dve zberové vozidlá na triedený odpad s rotačným lisovaním," priblížila Baboľová.