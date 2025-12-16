< sekcia Regióny
Nákupy bez stresu? Áno, Považská Bystrica má ďalší Kaufland
Ešte ste neboli v novom Kauflande, ktorý je v meste otvorený od 11. decembra? Potom je najvyšší čas spoznať adresu, kde sú nákupy príjemným zážitkom.
Autor OTS
Považská Bystrica 16. decembra (OTS) - Vedeli ste, že Považská Bystrica dostala svoj predvianočný darček v predstihu? Nový Kaufland, ktorý sa 11. decembra 2025 otvoril na Lánskej ulici, priniesol obyvateľom mesta aj okolia atraktívne miesto, kde si môžu pravidelne dopĺňať zásoby potravín. Moderná predajňa ponúka veľkorysú nákupnú plochu, poriadnu dávku čerstvosti aj praktické riešenia pre každodenné nákupy. Boli ste sa v nej už pozrieť alebo si tento darček ešte len plánujete „rozbaliť“?
„Teší nás, že môžeme zákazníkom v Považskej Bystrici ponúknuť moderné a príjemné miesto na pohodlné nákupy. Veríme, že Kaufland na novej adrese si obľúbia rovnako ako predajňu, ktorú v meste už poznajú a že obyvateľom zjednoduší ich každodenné nákupy,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Považskobystrický Kaufland je od 11. decembra pripravený aj na vašu návštevu, vidíme sa na Lánskej ulici? / Foto: Kaufland
Najširšia ponuka pod jednou strechouV novom Kauflande zákazníkov čaká všetko, na čo sú pri nákupoch pod červenou strechou zvyknutí. Prehľadné uličky, široký výber potravín či bohatú ponuku čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré do reťazca dodávajú aj slovenskí dodávatelia. To však stále nie je všetko, rozšírené pulty s mäsom a mliečnymi výrobkami sú rovnakou samozrejmosťou ako čerstvý pekárenský sortiment alebo obľúbené privátne značky.
Áno, aj v Považskej Bystrici si prídu na svoje milovníci produktových radov K-Classic, K-Free či K-Take it veggie. Čestné miesto v regáloch má aj značka K-Z lásky k tradícii, ktorú pre zákazníkov Kauflandu prinášajú výlučne domáci výrobcovia. Ak nestíhate obed, možno vám padne vhod aj samoobslužná sushi vitrína, ktorá vás počas pracovnej pauzy dokáže zachrániť pred hladom. A ako tu vybaviť nákup naozaj rýchlo a bez stresu? Nie je nič ľahšie, k dispozícii sú štyri klasické a desať samoobslužných pokladníc, ale aj priestranné parkovisko s 249 miestami, aby ste na ňom ľahko zaparkovali aj v rušnejšom čase.
Z bohatej ponuky potravín, ktoré na pulty prinášajú aj slovenskí dodávatelia, si vyberie každý / Foto: Kaufland
Bude to aj vaša obľúbená predajňa?V Kauflande býva dobrým zvykom, že myslí na udržateľnosť, a platí to aj pri považskobystrickej prevádzke. Nechýbajú v nej zelené riešenia, ktoré šetria energiu aj životné prostredie – od využívania odpadového tepla z chladiacich regálov v kombinácii s tepelným čerpadlom, cez zelenú strechu nad personálnym zázemím, ktorá zlepšuje mikroklímu okolia až po dažďovú záhradu, schopnú zachytávať dažďovú vodu. Súčasťou predajne sú aj štyri zberné automaty na PET fľaše, plechovky či sklo, tak prečo nevybaviť triedenie obalov na jednom mieste?
Prídete si teda pozrieť netradičný predvianočný darček, ktorý v meste čaká aj na vašu návštevu? Predajňa je otvorená od 11. decembra, tak sa pokojne zastavte. Možno práve na Lánskej ulici začne vaša obľúbená nákupná trasa.