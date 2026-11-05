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NALÁKALI HO NA INVESTOVANIE: Muž prišiel o takmer 60-tisíc eur
Polícia v tejto súvislosti opätovne vyzýva občanov, aby neinvestovali bezhlavo s prísľubom vysokého a rýchleho zisku.
Autor TASR
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Bratislava 5. novembra (TASR) - Malackí policajti vyšetrujú prípad muža, ktorý sa rozhodol investovať cez spoločnosť nájdenú na internete. Stal sa však obeťou podvodu a prišiel o takmer 60.000 eur. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Poškodený muž si mal na internete vyhľadať kontakt na spoločnosť, ktorá mala ponúkať investovanie a osloviť ju. Po telefonickom rozhovore mal byť požiadaný, aby sumu, s ktorou chce investovať, poslal na poskytnutý účet,“ približuje polícia.
Po prevode malo nasledovať viacero ďalších pokynov. V nich dostal informácie, že z prvého vkladu 250 eur má zarobených 14 eur a ak chce mať vyšší výnos, musí poslať viac peňazí. Muž tak vykonal viacero transakcií v celkovej sume 22.350 eur. O zvyšné peniaze mal prísť v hotovosti, keďže podvodník mu povedal, že ak chce získať dočasnú licenciu na investovanie, musí zaplatiť v hotovosti 16.000 eur. Tie mal podľa pokynov odovzdať neznámemu kuriérovi.
„Posledná informácia o poskytnutí finančných prostriedkov v hotovosti bola strata peňazí nedopatrením zo strany investičnej spoločnosti. Tým, že mal mať poškodený uzatvorenú poistnú zmluvu, dostane peniaze späť, no je potrebné odovzdať ďalšie peniaze v hotovosti, a to vo výške 21.500 eur. Tie mali byť opäť odovzdané neznámemu kuriérovi,“ konštatuje polícia. Muž mal zároveň od podvodníka dostať informáciu, že výnos z vložených peňazí bude vyplatený v najbližšej dobe, čo sa však nestalo.
Polícia v tejto súvislosti opätovne vyzýva občanov, aby neinvestovali bezhlavo s prísľubom vysokého a rýchleho zisku. Pripomína, že nikto im nedá peniaze za nič. Ak si nie sú istí, treba kontaktovať svojich blízkych alebo políciu.
„Poškodený muž si mal na internete vyhľadať kontakt na spoločnosť, ktorá mala ponúkať investovanie a osloviť ju. Po telefonickom rozhovore mal byť požiadaný, aby sumu, s ktorou chce investovať, poslal na poskytnutý účet,“ približuje polícia.
Po prevode malo nasledovať viacero ďalších pokynov. V nich dostal informácie, že z prvého vkladu 250 eur má zarobených 14 eur a ak chce mať vyšší výnos, musí poslať viac peňazí. Muž tak vykonal viacero transakcií v celkovej sume 22.350 eur. O zvyšné peniaze mal prísť v hotovosti, keďže podvodník mu povedal, že ak chce získať dočasnú licenciu na investovanie, musí zaplatiť v hotovosti 16.000 eur. Tie mal podľa pokynov odovzdať neznámemu kuriérovi.
„Posledná informácia o poskytnutí finančných prostriedkov v hotovosti bola strata peňazí nedopatrením zo strany investičnej spoločnosti. Tým, že mal mať poškodený uzatvorenú poistnú zmluvu, dostane peniaze späť, no je potrebné odovzdať ďalšie peniaze v hotovosti, a to vo výške 21.500 eur. Tie mali byť opäť odovzdané neznámemu kuriérovi,“ konštatuje polícia. Muž mal zároveň od podvodníka dostať informáciu, že výnos z vložených peňazí bude vyplatený v najbližšej dobe, čo sa však nestalo.
Polícia v tejto súvislosti opätovne vyzýva občanov, aby neinvestovali bezhlavo s prísľubom vysokého a rýchleho zisku. Pripomína, že nikto im nedá peniaze za nič. Ak si nie sú istí, treba kontaktovať svojich blízkych alebo políciu.