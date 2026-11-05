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NALÁKALI HO NA INVESTOVANIE: Muž prišiel o takmer 60-tisíc eur

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Polícia v tejto súvislosti opätovne vyzýva občanov, aby neinvestovali bezhlavo s prísľubom vysokého a rýchleho zisku.

Autor TASR
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Bratislava 5. novembra (TASR) - Malackí policajti vyšetrujú prípad muža, ktorý sa rozhodol investovať cez spoločnosť nájdenú na internete. Stal sa však obeťou podvodu a prišiel o takmer 60.000 eur. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Poškodený muž si mal na internete vyhľadať kontakt na spoločnosť, ktorá mala ponúkať investovanie a osloviť ju. Po telefonickom rozhovore mal byť požiadaný, aby sumu, s ktorou chce investovať, poslal na poskytnutý účet,“ približuje polícia.

Po prevode malo nasledovať viacero ďalších pokynov. V nich dostal informácie, že z prvého vkladu 250 eur má zarobených 14 eur a ak chce mať vyšší výnos, musí poslať viac peňazí. Muž tak vykonal viacero transakcií v celkovej sume 22.350 eur. O zvyšné peniaze mal prísť v hotovosti, keďže podvodník mu povedal, že ak chce získať dočasnú licenciu na investovanie, musí zaplatiť v hotovosti 16.000 eur. Tie mal podľa pokynov odovzdať neznámemu kuriérovi.

„Posledná informácia o poskytnutí finančných prostriedkov v hotovosti bola strata peňazí nedopatrením zo strany investičnej spoločnosti. Tým, že mal mať poškodený uzatvorenú poistnú zmluvu, dostane peniaze späť, no je potrebné odovzdať ďalšie peniaze v hotovosti, a to vo výške 21.500 eur. Tie mali byť opäť odovzdané neznámemu kuriérovi,“ konštatuje polícia. Muž mal zároveň od podvodníka dostať informáciu, že výnos z vložených peňazí bude vyplatený v najbližšej dobe, čo sa však nestalo.

Polícia v tejto súvislosti opätovne vyzýva občanov, aby neinvestovali bezhlavo s prísľubom vysokého a rýchleho zisku. Pripomína, že nikto im nedá peniaze za nič. Ak si nie sú istí, treba kontaktovať svojich blízkych alebo políciu.

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