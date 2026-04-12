Nálepkovo: Nemeckého teológa popraveného nacistami pripomína tabuľa
Autor TASR,aktualizované
Nálepkovo 12. apríla (TASR) - V obci Nálepkovo na Spiši sa v nedeľu koná spomienkové podujatie na nemeckého teológa popraveného nacistami Dietricha Bonhoeffera pod názvom Na oltári pravdy a pochybností. Na miestnom evanjelickom kostole pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia osadili aj pamätnú tabuľu. Informovala o tom Emília Mihočová z Biskupského úradu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.
Bonhoeffer bol nemecký luteránsky teológ a odporca nacizmu. Ako kľúčová postava takzvanej Bekennende Kirche - Vyznávačskej cirkvi, sa aktívne zapojil do odboja proti Hitlerovmu režimu. Pred koncom druhej svetovej vojny ho popravili nacisti v koncentračnom tábore Flossenbürg. „Pred 94 rokmi navštívil dnes už neexistujúce Čiernohorské kúpele pri Nálepkove, kde prednášal na medzinárodnej ekumenickej konferencii. Pri tejto príležitosti sa pred štyrmi rokmi konalo v tamojšom evanjelickom kostole spomienkové podujatie pod názvom Verný pravde, keď odhalili aj pamätnú tabuľu jeho pravdepodobne jedinej návštevy na Slovensku,“ uviedla Mihočová.
Tohtoročné spomienkové podujatie sa začne slávnostnými Službami Božími o 10.00 h v evanjelickom kostole, na ktorých bude kázať biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Peter Mihoč. Po pietnej spomienke pri tabuli Bonhoeffera pred kostolom, sa začne o 14.00 h v Základnej škole slávnostná akadémia. Vystúpia na nej s prednáškami k životu, dielu a odkazu Bonhoeffera generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko, profesor Abrahim H. Khan z Torontskej univerzity a profesor Roman Králik z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pripravený je aj hudobný program a špeciálne aktivity pre deti či výstava Prázdna stolička o vylúčených židovských študentoch z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove počas slovenského štátu.
Účasť na slávnostnej akadémii okrem predstaviteľov samosprávy a ekumény potvrdili aj veľvyslanci troch krajín - Izraela, Japonska a Talianska. Biskupský úrad podujatie pripravil v spolupráci s Košickým seniorátom ECAV, miestnymi cirkevnými zbormi Švedlár, Mníšek nad Hnilcom a Gelnica, s obcou Nálepkovo a Karpatskonemeckým spolkom.
