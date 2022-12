Nálepkovo sa chystá otvoriť lyžiarsku sezónu, čaká na štátny rozpočet

Nálepkovo 9. decembra (TASR) - Obec Nálepkovo v okrese Gelnica je pripravená na lyžiarsku sezónu. Otvorenie lyžiarskeho strediska Krečno však podľa starostu Ondreja Kleknera závisí od schválenia štátneho rozpočtu, respektíve garantovania pomoci.



"Revízie máme urobené, technológia je pripravená. Včera sme mali skúšobnú prevádzku. Čakáme na väčšiu zimu a štátny rozpočet," povedal s tým, že obec by pri súčasnom zvýšení nákladov bez pomoci nebola schopná prevádzkovať lyžiarske stredisko. Okrem vleku prevádzkuje aj bufet i ubytovňu s kuchyňou. "Energie zdraželi. Ak by v štátnom rozpočte nebola zahrnutá sľúbená pomoc, bolo by to pre nás likvidačné. Keď štát zníži DPH, dôjde k refundácii, a prispôsobíme ceny, mali by sme to zvládnuť," uviedol.



Zjazdovka je dlhá približne 500 metrov a s celkovým prevýšením 90 metrov je vhodná najmä pre začínajúcich lyžiarov. Aj túto sezónu očakávajú medzi návštevníkmi prevažne žiakov v rámci lyžiarskych výcvikov a rodiny s deťmi. Keďže niektoré okolité lyžiarske strediská avizovali, že sezónu nespustia, v Nálepkove zaevidovali zvýšený záujem zo škôl v Spišskonovoveskom okrese.



Klekner dodal, že obec investovala do Krečna aj v uplynulom období. "Máme tu novú prístupovú cestu, ktorej náklady predstavovali okolo 10.000 eur. Vymenili sme aj ťažné lano," uviedol s tým, že tak ako inokedy, aj teraz chystajú večerné lyžovanie. Pripomenul, že svah je už osvetlený z oboch strán.