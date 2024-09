NALETELA PODVODNÍKOVI: Pripravil ju o 100.000 eur

Prievidza 20. septembra (TASR) - O 100.000 eur pripravil podvodník dôverčivú seniorku z Prievidze. Stala sa obeťou telefonického podvodu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Neznámy páchateľ kontaktoval 62-ročnú seniorku z Prievidze prostredníctvom mobilného telefónu. Oslovil ju "starká," čo ju presvedčilo, že volá jej vnuk Šimon. Povedal jej, že spolu s matkou potrebujú veľkú sumu peňazí, pretože si niečo kúpili a musia do siedmich minút vložiť peniaze do banky. Navrhol jej, aby všetky peniaze, ktoré má doma, vložila do igelitovej tašky, čo seniorka počas hovoru aj urobila.



"Seniorka vložila do tašky 100.000, z toho približne 50.000 eur boli jej úspory a asi 50.000 eur úspory jej dcéry. Muž následne seniorke povedal, aby vyšla na balkón a zakričala meno Milan. V tom momente pribehol druhý páchateľ pod balkón a seniorka mu vyhodila tašku s peniazmi. Neznámy páchateľ tašku vzal a odišiel na neznáme miesto," uviedla polícia.