NÁLEZ DVOCH TIEL: Štefana obvineného z vraždy vzali do väzby

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia v sobotu informovala, že vyšetruje násilnú trestnú činnosť v súvislosti s nálezom dvoch mŕtvych na ulici Pri Starej prachárni v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Štefana H., obvineného v prípade sobotného (7. 3.) nálezu dvoch mŕtvych na ulici Pri Starej prachárni v Bratislave, vzal Mestský súd Bratislava I v pondelok (9. 3.) do väzby. Urobil tak z dôvodu obavy, že by mohol obvinený pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie je právoplatné. Procesné strany sa vzdali práva podať sťažnosť. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Polícia v sobotu informovala, že vyšetruje násilnú trestnú činnosť v súvislosti s nálezom dvoch mŕtvych na ulici Pri Starej prachárni v Bratislave. Na mieste zadržala jedného muža. V nedeľu (8. 3.) polícia zadržaného Štefana H. obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.
