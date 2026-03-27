Piatok 27. marec 2026
Nález fragmentu v sutinách hradu Likava pomôže pri oprave okien

Na snímke Hrad Likava v obci Likavka pri meste Ružomberok na Liptove. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Autor TASR
Likavka 27. marca (TASR) - Náhodný nález kamenného fragmentu v sutinách hradu Likava pomôže odborníkom a reštaurátorom pri rekonštrukcii historických okien severného paláca, ktorý bude po obnove sprístupnený návštevníkom. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.

Zatiaľ čo konzervačné práce na exteriérových murivách ešte čakajú na stabilnejšie vyššie teploty, v interiéroch hradu vznikla počas zimy improvizovaná reštaurátorská dielňa. Odborníci v nej pracujú na záchrane vzácnych kamenných článkov - ostení, portálov, strieľní a tzv. smolných nosov, ktoré pochádzajú zo 14. až 17. storočia.

Hlavná pozornosť sa v týchto týždňoch sústredila na neskorogotické okenné ostenia severného paláca. Pôvodný formát okien bol v minulosti rozdelený typickým vnútorným kamenným krížom, v ktorom boli osadené štvorkrídlové drevené výplne. Keďže sa priamo na mieste nezachovalo ani jedno pôvodné riešenie, reštaurátori pracovali na koncepte tzv. náznakovej rekonštrukcie - hypotetickom modely založeného na analógiách z iných pamiatok,“ vysvetlil konateľ realizátorskej spoločnosti Obnova Michal Hrčka.

Zlom nastal, keď sa v kamennej sutine na nádvorí objavil nenápadný, no evidentne kamenársky opracovaný a dekoratívne tvarovaný prvok. Po dôkladnej analýze reštaurátormi, projektantmi a pamiatkarmi sa potvrdilo, že ide o cenný fragment vnútorného kamenného kríža okna. „Z dohadov a teoretických modelov teraz môžeme tvoriť presné kópie podľa autentického vzoru. Tento drobný kúsok kameňa nám presne ukázal, ako bol kríž profilovaný a ako boli doň osadené rámy okenných výplní,“ zdôraznil Hrčka.

Fragment zo sutiny sa tak stal záväzným vzorom, podľa ktorého bude prinavrátený pôvodný výraz oknám severného paláca. „Obnova viac ako 700-ročného hradu Likava opäť potvrdila, že historické objekty často odkrývajú svoje cenné vrstvy a detaily až v procese prác. Každý takýto nález pridáva konzervačným a reštaurátorským prácam na hĺbke a autenticite. Spoločne s realizátorskou spoločnosťou pokračujeme na obnove s dôrazom na maximálne zachovanie pôvodných konštrukcií, uplatnenie tradičných technológií a reverzibilných zásahov, aby tento klenot Liptova zostal nielen zachovaný pre ďalšie generácie, ale čoskoro privítal aj prvých návštevníkov,“ dodal riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
