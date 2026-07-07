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NÁLEZ MŔTVEHO TELA: Na Zlatých pieskoch našli mŕtvolu 20-ročného muža

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Presné príčiny, ako aj okolnosti smrti muža určí až zdravotno-bezpečnostná pitva.

Autor TASR
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Bratislava 7. júla (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II v utorok popoludní potvrdili nález tela bez známok života v areáli vodnej plochy Zlaté piesky. Ide o 20-ročného muža z Kirgizskej republiky, ktorého telo našli pod vodnou hladinou. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.

Presné príčiny, ako aj okolnosti smrti muža určí až zdravotno-bezpečnostná pitva. Vyšetrovaním tohto prípadu sa aj naďalej zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.

Polícia opätovne apeluje na občanov, aby boli pri návšteve kúpalísk a vodných plôch opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a pred vstupom do vody nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje.

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