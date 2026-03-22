< sekcia Regióny
NÁLEZ MŔTVOLY: V Brezovej pod Bradlom objavili telo bez známok života
Presné príčiny a okolnosti úmrtia zatiaľ nie sú známe.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brezová pod Bradlom 22. marca (TASR) - V Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava našli v sobotu (21. 3.) popoludní v blízkosti autobusovej stanice ľudské telo bez známok života. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Policajná hliadka po príchode na miesto nález potvrdila. Vo večerných hodinách na mieste prebiehali prvotné procesné úkony. „Prípadom sa intenzívne zaoberáme,“ ozrejmila.
Presné príčiny a okolnosti úmrtia zatiaľ nie sú známe. Určiť ich má až zdravotno-bezpečnostná pitva. Dodala, že pre prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
