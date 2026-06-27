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NÁLEZ MŔTVOLY: V Čunovskom jazere našli telo ženy bez známok života
Polícia opätovne apeluje na verejnosť, aby pri návšteve vodných plôch bola opatrná, nepreceňovala svoje sily a schopnosti a nepožívala v nadmernom množstve alkoholické nápoje.
Autor TASR
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Bratislava 27. júna (TASR) - V blízkosti brehu na Čunovskom jazere v Bratislave našli telo 20-ročnej ženy bez známok života. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Polícia v tejto súvislosti prijala oznámenie v sobotu krátko po 12.30 h. „Po príchode na miesto policajti hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili. Pracovníci privolanej rýchlej zdravotnej služby sa snažili 20-ročnú ženu oživiť, krátko po 13.00 h bol však skonštatovaný exitus,“ priblížil hovorca.
Dodal, že vyšetrovaním okolností udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V.
Polícia opätovne apeluje na verejnosť, aby pri návšteve vodných plôch bola opatrná, nepreceňovala svoje sily a schopnosti a nepožívala v nadmernom množstve alkoholické nápoje.
Polícia v tejto súvislosti prijala oznámenie v sobotu krátko po 12.30 h. „Po príchode na miesto policajti hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili. Pracovníci privolanej rýchlej zdravotnej služby sa snažili 20-ročnú ženu oživiť, krátko po 13.00 h bol však skonštatovaný exitus,“ priblížil hovorca.
Dodal, že vyšetrovaním okolností udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V.
Polícia opätovne apeluje na verejnosť, aby pri návšteve vodných plôch bola opatrná, nepreceňovala svoje sily a schopnosti a nepožívala v nadmernom množstve alkoholické nápoje.