NÁLEZ v obci Tovarné: Pri bagrovaní natrafili na muníciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Pyrotechnik na mieste určil, že ide o delostreleckú mínu pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny.

Tovarné 7. augusta (TASR) - V stredu (6. 8.) popoludní oznámila 57-ročná žena na linku 158 nález munície pri bagrovaní zeminy v obci Tovarné v okrese Vranov nad Topľou. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, miesto nálezu bolo policajnou hliadkou zaistené.

Pyrotechnik na mieste určil, že ide o delostreleckú mínu pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny a prevzal ju na zneškodnenie. „Manipulácia s muníciou si vždy a za každých okolností vyžaduje odbornosť, ide o rizikovú prácu s mimoriadnou zodpovednosťou,“ dodala hovorkyňa.
