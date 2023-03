Namerali mu viac ako tri promile: Vodič narazil do reklamného pútača

Nitrianske Rudno 13. marca (TASR) - Policajti obvinili 49-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič Volkswagenu Golf narazil v sobotu (11. 3.) do reklamného pútača v Nitrianskom Rudne (okres Prievidza), v dychu mu namerali viac ako tri promile. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Vodič nezvládol riadenie, lebo jeho schopnosť viesť motorové vozidlo bola ovplyvnená požitím alkoholu. Vozidlom prešiel do protismeru a následne vyšiel mimo vozovky, kde narazil do reklamného pútača," opísala polícia.



Policajti mužovi namerali hodnotu 1,59 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo predstavuje hodnotu 3,31 promile. "Vodiča na mieste obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné oddelenie pre vykonanie ďalších úkonov," doplnila polícia.



Upozorňuje vodičov, aby nepodceňovali silu alkoholu a v žiadnom prípade nesadali za volant opití. "Už jeho menšie množstvo môže spôsobiť zhoršenú koordináciu pohybov a nesprávny odhad vlastných schopností, čo vedie k chybnému vyhodnoteniu situácie. Za volantom to môže mať fatálne následky," zdôraznili policajti.