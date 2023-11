Námestí slobody v Novej Bani osadili pre návštevníkov mesta infopoint

Nová Baňa 9. novembra (TASR) - S cieľom prezentovať návštevníkom mesta turistické zaujímavosti osadili na Námestí slobody v Novej Bani v uplynulých dňoch nový infopoint. Ten má prostredníctvom internetového pripojenia pomôcť návštevníkom mesta získať informácie o jeho podujatiach a atraktivitách.



Infopoint má podobu dreveného prístreška s erbom mesta a lavičkou. Nachádza sa v ňom citylight vitrína s kreslenou mapou zobrazujúcou najvýznamnejšie dominanty mesta. Manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského Mestského úradu Lenka Šubová uviedla, že v blízkom čase ho doplní digitálny informačný panel s ukazovateľom aktuálneho dátumu, teploty ovzdušia a času. Navyše vďaka internetovému pripojeniu umožní návštevníkom získať informácie aj v čase, keď nebude otvorené informačné centrum mesta.



Podľa Šubovej chcú v infopointe uverejňovať pre návštevníkov mesta informácie o podujatiach konajúcich sa v meste, či úradné informácie pre obyvateľov. "Hlavne to však budeme orientovať na turistov, ktorí si nájdu tieto informácie v jednej kocke na námestí cez digitálnu formu," podotkla.



Ďalšou možnosťou, kde môžu získať turisti informácie o meste, je práve mestské informačné centrum sídliace v budove mestského úradu. Disponuje bezbariérovým vstupom a otvorené je počas pracovných dní. Šubová pripomenula, že informačné tabule pre turistov osadilo mesto v minulom roku aj v dvoch rekreačných oblastiach, a to pri tajchu a na Zvoničke.



Realizáciu Infopointu, ktorý odsúhlasil aj Krajský pamiatkový úrad, financovalo mesto z vlastného rozpočtu vo výške 7000 eur. Celková suma investície by po zaobstaraní digitálneho informačného panelu nemala podľa Šubovej presiahnuť 10.000 eur.