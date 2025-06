Námestie Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede čaká revitalizácia

Dunajská Streda 4. júna (TASR) - V rámci cezhraničného projektu #greencities sa v Dunajskej Strede uskutoční komplexná revitalizácia Námestia Ármina Vámbéryho. Cieľom je vytvorenie ekologicky udržateľného, klimaticky odolného a vizuálne atraktívneho námestia, ktoré zároveň rešpektuje historický kontext a prirodzené tvarovanie priestoru. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zita Ivicze.



Medzi kľúčové prvky obnovy námestia patrí zvýšenie plochy zelene z pôvodných 82 na 497 štvorcových metrov, výsadba 20 nových stromov bez potreby výrubu existujúcich, ale aj vytvorenie nových kvetinových záhonov s betónovým ohraničením, ktoré obsahuje integrované lavičky a reliéfne nápisy s erbom mesta.



Počíta sa aj s vybudovaním zelenej steny s pergolou pre popínavé rastliny a s osadením pitnej fontánky ako zdroja osvieženia počas letných mesiacov. Zriadená by mala byť aj nová studňa či automatický zavlažovací systém. Pôvodnú nefunkčnú fontánu nahradí osadenie nového podstavca so sochou. Podsvietený bude LED podlahovým svietidlom.



„Projekt zahŕňa aj prvky pasívneho vodozádržného hospodárenia, ktoré budú zohrávať kľúčovú úlohu počas suchých období, čím sa zvyšuje ekologická stabilita a odolnosť verejného priestoru,“ priblížila hovorkyňa.



Cezhraničný projekt Zelené mestá v Podunajskom regióne je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko 2021 - 2027. Celkový rozpočet pre mesto Dunajská Streda predstavuje 229.549 eur, z toho príspevok Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vo výške 183.639,20 eura.