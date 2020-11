Námestie osloboditeľov v Poltári už zdobí vianočný stromček

Poltár 28. novembra (TASR) - Námestie osloboditeľov v centre mesta Poltár už zdobí vianočný stromček. Je to deväť metrov vysoký smrek obyčajný, ktorý osadili pracovníci poltárskych technických služieb. „Atmosféru blížiacich sa sviatkov umocňuje aj vianočná výzdoba, ktorá je pravidelným spestrením sviatočného obdobia. Minulý rok sme výzdobu doplnili o nové svetelné prvky na stĺpoch verejného osvetlenia, pribudol aj vianočný anjel a majestátna vstupná brána,“ informuje samospráva na svojej oficiálnej webstránke.



Ako ďalej pripomína, tieto Vianoce sa budú niesť v znamení niekoľkých noviniek. „Jednou z nich je vianočný svetelný koč ťahaný dvomi sobmi priamo na Námestí osloboditeľov. Ďalšou bude aj adventný veniec s priemerom 3,2 metra,“ uvádza mesto s tým, že v minulosti prvú sviecu adventného venca zapaľovali pred kultúrnym domom. „Ten je však aktuálne v rekonštrukcii, preto sme pre nový adventný veniec vybrali miesto na Sklárskej ulici. Tam bude v nedeľu 29. novembra, na prvú adventnú nedeľu, za prítomnosti predstaviteľov cirkví rozsvietená prvá svieca,“ poznamenalo mesto.



Súčasťou vianočného obdobia v Poltári bude aj príchod Mikuláša so sprievodom. V piatok 4. decembra navštívi poltárskych škôlkarov a školákov. Samospráva spomína, že okrem sladkostí deťom materských škôl tento rok prinesie aj ďalšie prekvapenie, ktoré sa stane doplnkom školského dvora.



Do každej domácnosti tento rok tiež mestský úrad doručí jeden mestský kalendár, ktorý bude spoločníkom počas budúceho roka. „Informácie prinesieme v najbližšom období prostredníctvom mestskej internetovej stránky www.poltar.sk, mestských informačných tabúľ a relácií vysielaných v mestskom rozhlase,“ dodalo mesto.