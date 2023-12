Prievidza 25. decembra (TASR) - Námestie piaristov v Prievidzi zdobí stromček s odkazmi do neba. Inštalovala ho tam v decembri nezisková organizácia Sv. Lujza - Mobilný hospic, ktorej tím sa stará o ľudí v terminálnom štádiu ochorenia. Chce tak podporiť ľudí, pre ktorých môžu byť vianočné sviatky po strate blízkych obzvlášť ťažké.



Bývalá pedagogička Katarína Bubnášová z Prievidze bola jednou z tých, ktorí odkaz do neba na stromček zavesili. "Je to pekná myšlienka, poznám mobilný hospic sv. Lujzy a ich záslužnú činnosť. Prišla som, aby som i takouto formou myslela na mojich najbližších, manžela, rodičov. Napísala som: myslíme na vás, myslite na nás," povedala Bubnášová. Odkaz zavesil na stromček i malý Gabriel, venoval ho podľa svojich slov svojmu bratovi, ktorý zomrel, a napísal mu, že mu chýba.



"Projekt odkazov do neba je spomienkou pre tých, ktorí zomreli. Príbuzní im môžu napísať na guličku alebo snehuliaka odkaz do neba s tým, že na nich myslia a majú ich radi, aby ich smútok a žiaľ na najkrajšie sviatky trochu opadol," priblížila sestra hospicu Jana Kobelová.



S myšlienkou prišla jedna zo zamestnankýň hospicu, projekt je podľa Kobelovej na Slovensku ojedinelým. "Chceli sme takýmto spôsobom aj propagovať našu prácu. Chceme, aby ľudia vedeli, že sme tu v okrese Prievidza a poskytujeme paliatívnu hospicovú starostlivosť. Myslíme na nich aj v rámci smútkového poradenstva pre pozostalých," priblížila Kobelová.



Vianočný odkaz do neba pre svojich blízkych môže na stromček verejnosť zavesiť do 6. januára 2024.



Nezisková organizácia Sv. Lujza poskytuje nevyliečiteľne chorým osobám a ich rodinám odbornú zdravotnú a psychosociálnu podporu v domácom prostredí. Rodinu zaškolí a spoločne prejdú krok po kroku celú starostlivosť, porozprávajú sa o obavách a spoločne hľadajú možnosti a riešenia.



Tím mobilného hospicu tvoria lekári, zdravotné sestry, sociálne pracovníčky, poradcovia pre pozostalých i duchovní. Služby hospic poskytuje bezplatne.