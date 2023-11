Námestie slobody chce Banská Bystrica obnovovať vo viacerých etapách

Banská Bystrica 22. novembra (TASR) - Námestie slobody v Banskej Bystrici by sa malo revitalizovať a modernizovať postupne a vo viacerých etapách. Centrom a ťažiskom rozľahlého verejného priestoru by mala byť plocha pred domom kultúry. V stredu o tom informoval primátor Ján Nosko a architektka Katarína Fejo z ateliéru Between, ktorý sa stal víťazom urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho súťažného dialógu na revitalizáciu námestia.



"Po spracovaní projektovej dokumentácie máme záujem rozdeliť realizáciu revitalizácie na niekoľko etáp a hľadať finančné prostriedky na to, aby sme mohli postupne tento priestor začať meniť," skonštatoval Nosko. Ako dodal, odhad nákladov na revitalizáciu námestia bude známy až po vypracovaní projektovej dokumentácie, nasledovať bude podávanie žiadostí o mimorozpočtové zdroje a získavanie potrebných povolení.



"Námestie slobody je zložitejší architektonický problém, kde sa nám spájajú nevhodné riešenie dopravy, plochy vybavenosti, ktoré nie sú v dostatočnej kvalite pre centrálnu mestskú zónu a veľká plocha, ktorá mala pôvodne slúžiť ako výstavisko, ale už dlhé roky tak neslúži. V nadväznosti s riešenou plochou máme aj významnú stavbu nadregionálneho významu Pamätník SNP," priblížil architekt a člen hodnotiacej komisie v rámci súťažného dialógu Martin Paulíny.



Problém s frekventovanou hlavnou cestou v blízkosti námestia bude podľa samosprávy nutné riešiť krokmi smerujúcimi k upokojeniu dopravy, v lokalite totiž nie je možné vybudovať podchod ani most pre peších. "Nie je to možné z toho dôvodu, že je tu zatrubnený Rudlovský potok a množstvo inžinierskych sietí, premostenie je v týchto podmienkach prakticky nerealizovateľné," vysvetlil Nosko.



Ateliér Between, ktorý v rámci súťažného dialógu vypracoval víťazný návrh revitalizácie Námestia slobody, za ťažisko priestoru zvolil plochu pred domom kultúry. Stavbu, ktorú navrhol architekt Jozef Chrobák, získalo mesto do vlastníctva s Banskobystrickým samosprávnym krajom a spoločne plánujú jeho komplexnú rekonštrukciu. Víťazný architektonický návrh však okrem priestoru pred domom kultúry rieši aj revitalizáciu parku pod Pamätníkom SNP, kde by mohol vzniknúť i objekt so zázemím pre verejnosť.



"Zaujímavé a ťažké bolo, ako pracovať citlivo s tým, aby sme nevniesli do priehľadu na Pamätník SNP žiadne aditívne konštrukcie, hmoty a formy, ktoré by mohli tento priestor preformovať. Stavbu Dušana Kuzmu považujeme za svetovú architektúru, z toho dôvodu je objekt pavilónu potrebné urobiť tak, aby dokázal byť viac menej neviditeľný v priestore, ale priniesol určitú pridanú hodnotu," uviedla Fejo s tým, že objekt so zázemím by mal byť zabudovaný do terénu parku.



Námestie slobody v Banskej Bystrici predstavuje územie s rozlohou približne 4,2 hektára, ktoré je súčasťou centrálnej mestskej zóny a z väčšej časti sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie mesta. Námestie je súčasťou priameho pešieho prepojenia železničnej a autobusovej stanice s historickým centrom a patrí k trojici najväčších prestupných uzlov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy.