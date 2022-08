Námestie SNP v Banskej Bystrici ožíva festivalom Voľné pódium

Banská Bystrica 4. augusta (TASR) – Hudobníci, muzikanti a speváci sa po roku, od štvrtka do soboty (6. 8.), opäť predstavia na Námestí SNP v Banskej Bystrici v rámci 3. ročníka multižánrového festivalu Voľné pódium. Počas troch dní sa odprezentuje dvadsiatka účinkujúcich. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



"Voľné pódium je projekt určený prioritne pre autorské kapely a spevákov, ktorí si môžu vychutnať atmosféru veľkého profesionálneho pódia priamo na námestí. Z roka na rok sa zvyšuje počet prihlásených a narastá kvalita účinkujúcich. Kým vlani sa ich odprezentovalo 16, teraz vystúpi 20 jednotlivcov a hudobných zoskupení," uviedla hovorkyňa.



Podľa Zuzany Chrenkovej Srncovej, garantky podujatia a programovej pracovníčky referátu Robotníckeho domu v Banskej Bystrici, výber bol založený najmä na vyradení tých, ktorí nemajú vlastnú tvorbu.



"Aj preto sme dali priestor všetkým, ktorí spĺňali podmienky autorskej hudby. Mnohé kapely a speváci sa práve vďaka tomuto festivalu zviditeľnili a úspešne sa etablovali na slovenskej hudobnej scéne. Zároveň sú mnohí z nich súčasťou rôznych iných mestských podujatí," konštatovala Chrenková Srncová.



Diváci sa počas troch dní môžu započúvať do žánrovo bohatých produkcií, či už to je folk, indie, pop, inštrumentálne skladby, ale aj rock a punk. Medzi headlinerov podujatia patrí King Shaoling, Peter Juhás band, bystrický Adalbert, ako aj alternatívno-rockový sólový projekt Vojtěcha Štědroňa. Nebude chýbať ani kultová punková kapela Hasiaci Prístroj, ktorá je na hudobnej scéne už 33 rokov. Vystúpi tiež skupina Andrej & Michal, spevák Matej Bartko, Dominik Považan, Nela Šajbanová, Roman Buhovecký, folkový spevák Róbert Fapšo a ďalší. Súčasťou bude aj diskusia pod názvom Debatky o muzike.