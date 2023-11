Námestie SNP v Banskej Bystrici už zdobí vianočný strom

Banská Bystrica 21. november (TASR) - Už aj banskobystrické Námestie SNP zdobí hlavný symbol Vianoc, 18-metrový smrek obyčajný. Z blízkej obce Tajov ho v utorok priviezli a osadili pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že v najbližších dňoch na ňom pribudne vianočná výzdoba. Stromček slávnostne rozsvietia na Mikuláša (6. 12.), keď sa začína program Banskobystrických Vianoc.



Vianočné trhy v Banskej Bystrici sa začnú 24. novembra a potrvajú do 5. januára budúceho roka. Stánky s občerstvením budú otvorené denne od 11.00 do 23.00 h a ponúknu tradičné vianočné špeciality i teplé nápoje. "Aj tento rok podporujeme ekologické Vianoce, preto podobne ako vlani budú súčasťou každého stánku s občerstvením keramické hrnčeky," pripomenula Marhefková.



Stánky s výrobkami s vianočnou tematikou pribudnú v centre mesta 6. decembra a budú otvorené denne od 9.00 do 20.00 h až do 21. decembra.



Samospráva aj tento rok vsadila na spoluprácu s miestnymi podnikateľmi. "Chceme, aby vianočnou atmosférou žilo celé mesto a sústreďujeme sa predovšetkým na regionálne produkty. Počas príprav Banskobystrických Vianoc sme preto absolvovali niekoľko stretnutí s lokálnymi podnikmi, s Cechom hostinských i Starou tržnicou, aby sme sa spoločne koordinovali. Obyvatelia a návštevníci mesta si budú môcť vychutnať vianočné trhy na Námestí SNP, Námestí Štefana Moysesa a v priestoroch Starej tržnice," konštatovala vedúca oddelenia obchodu a služieb, odboru kultúry, športu a cestovného ruchu Dana Cibuľková.