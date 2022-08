Námestie v Banskej Bystrici zaplnili historické automobily a motorky

Banská Bystrica 6. augusta (TASR) – Banskobystrické Námestie SNP v sobotu zaplnili historické automobily a motorky s posádkami v dobových kostýmoch v rámci 8. ročníka tradičného podujatia The Grand Retro Show. Do toho vyhrávala kapela Gatsby Sounds a zneli hity z 30. rokov minulého storočia.



Medzi zhruba 50 vozidlami, motorkami a motocyklami návštevníci obdivovali aj povojnový veterán Ferrari Dino, model Wikov z roku 1932 či auto Tatra 52 Sodomka. Na motorke BSA z roku 1928 zavítala na podujatie aj prvá dáma českého veteranizmu Libuše Šulcová (86-ročná) i so spolujazdkyňou a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko im odovzdal ocenenie.



"Táto vitálna pani je ukážkou toho, že venovať sa tomu, čo nás baví, sa dá v každom veku. Je pre nás všetkých inšpiráciou," reagoval.



Súčasťou podujatia The Grand Retro Show bol aj pivný festival.



Veterány si to popoludní zamierili na Zámok Vígľaš, kde prehliadka nablýskaných historických vozidiel pokračuje.