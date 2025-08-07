< sekcia Regióny
Námestie v Bojniciach sa prenesie do 30. rokov minulého storočia
Autor TASR
Bojnice 7. augusta (TASR) - Popoludnie plné noblesy, hudby, tanca a nostalgickej atmosféry z 30. rokov minulého storočia ponúkne v sobotu (9. 8.) na Hurbanovom námestí v Bojniciach podujatie Retro Bojnice 2025. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.
Podujatie otvorí o 16.00 h program Retro v aleji, počas ktorého si návštevníci môžu rozprestrieť piknikové deky pod lipami a užiť si autentickú atmosféru minulosti. Pripravená je swingová škola tanca, vystúpenia tanečnej skupiny, hudobné vystúpenia a prehliadka historických vozidiel. Návštevníci sú vítaní v retro oblečení.
Od 18.00 h sa návštevníci môžu tešiť na koncert renomovaného jazzového a swingového orchestra Fats Jazz Band, večer vyvrcholí Retro tancovačkou.
