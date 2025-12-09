< sekcia Regióny
Námestie v centre Trnavy dostane pomenovanie po P. Ďurkovi
Pavel Ďurko sa autorsky podieľal aj na projekte obnovy verejného priestranstva pred Obchodným domom Jednota.
Autor TASR
Trnava 9. decembra (TASR) - Námestie pred obchodným domom v centre Trnavy dostane pomenovanie po zosnulom architektovi Pavlovi Ďurkovi. Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Trnave o tom rozhodli na utorkovom zasadnutí.
„Mesto Trnava si chce uctiť pamiatku uznávaného architekta a významnej osobnosti mesta Trnava Pavla Ďurka, ktorý bol najvýznamnejšou osobnosťou architektúry v Trnave v oblasti obnovy historických budov,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu s tým, že Ďurko svoju vášeň k ochrane pamiatok pretavil do obnovy množstva historických pamiatok v Trnave.
„Medzi najvýznamnejšie patria Námestie SNP, Kreatívne centrum na Hlavnej ulici, budova Seminára Stephaneum a tiež obnova mestských hradieb, či karnera za Bazilikou sv. Mikuláša. Okrem historických budov sa venoval aj projektovaniu bytových stavieb a cirkevných budov,“ doplnila samospráva.
Pavel Ďurko sa autorsky podieľal aj na projekte obnovy verejného priestranstva pred Obchodným domom Jednota. Práve toto priestranstvo dostane pomenovanie na jeho počesť. „Rodina Pavla Ďurka bola so zámerom mesta na pomenovanie verejného priestranstva oboznámená a zaujala k nemu súhlasné stanovisko,“ dodalo mesto v dôvodovej správe.
Podľa poslanca Mestského zastupiteľstva v Trnave Jaroslava Holečka má Trnava väčšie osobnosti. Rovnako ako jeho poslanecký kolega Marián Galbavý hovoril o stiahnutí tejto časti uznesenia z rokovania a navrhoval vyhlásenie verejnej súťaže na pomenovanie námestia. Poslanec Branislav Baroš navrhol pomenovať priestranstvo pred obchodným domom na Námestie kráľa Ľudovíta. So svojim pozmeňovacím návrhom neuspel.
Pavel Ďurko zomrel 28. augusta 2024 vo veku 50 rokov na následky zranení po nešťastnom požiari a výbuchu v garáži.
