Námestie v Partizánskej Ľupči naplnia remeselníci počas jarmoku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Program sa 12. septembra začne divadelným predstavením.

Autor TASR
Partizánska Ľupča 10. septembra (TASR) - Remeselnícky jarmok v liptovskej obci Partizánska Ľupča prinesie námestie plné stánkov s výrobkami remeselníkov, občerstvením a rôznymi špecialitami. Sedemnásty ročník jarmoku sa uskutoční 12. a 13. septembra. Obec o tom informovala na svojom webe.

„Tak ako po iné roky, aj tentoraz bude jarmok miestom, kde sa remeselná zručnosť stretáva s ľudovou veselosťou a kde každý návštevník nájde niečo, čo ho poteší. Obec zaplnia stánky s výrobkami šikovných remeselníkov a na námestí nájdu návštevníci bohatú ponuku občerstvenia a vôňu rôznych špecialít,“ uviedla obec.

Program sa 12. septembra začne divadelným predstavením. Na druhý deň je pripravený celodenný kultúrny program, v ktorom vystúpia folklórne súbory, hudobné skupiny aj miestni umelci. Pre deti bude pripravený hrad na skákanie, kolotoče, jazda na autíčkach a sladké dobroty.

„Dospelí si prídu na svoje pri prehliadke tradičných remesiel, pri ochutnávke chutných jedál i pri stretnutiach so známymi a priateľmi. Vychutnajú si výhľad z veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Matúša, burzu zvierat i bohatú tombolu,“ priblížila obec.
