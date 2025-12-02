< sekcia Regióny
Námestie v Žiari nad Hronom už zdobí vianočný stromček
Vianočný stromček aj spolu s vianočnou výzdobou a betlehemom slávnostne rozsvietia 5. decembra počas príchodu Mikuláša.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 2. decembra (TASR) - Námestie Matice slovenskej v Žiari nad Hronom už zdobí vianočný stromček. Ide o smrek, ktorý v minulosti nevhodne vysadili pri jednom z bytových domov v meste. Preto sa mesto na základe podnetov od obyvateľov rozhodlo tento rok použiť ho ako vianočný.
Ako priblížila hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, smrek stál na Ulici A. Dubčeka. Vysadili ho nevhodne tesne pri bytovom dome a priamo pri kanalizačnom potrubí, pričom jeho koreňový systém zasahoval pod základy domu.
„Drevina zvnútra koruny už začala pomaly vyschýnať z dôvodu zlých pôdnych podmienok. A preto sme sa rozhodli vyhovieť občanom bytového domu a stromček použiť ako vianočný,“ podotkla.
