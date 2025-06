Námestovo chce zrekonštruovať budovu ZŠ Slnečná za viac ako milión eur

Námestovo 24. júna (TASR) - Mesto Námestovo vyhlásilo verejnú súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie budovy a vybudovanie učební pre Základnú umeleckú školu (ZUŠ) I. Kolčáka v Základnej škole (ZŠ) Slnečná v Námestove. Predpokladaná cena rekonštrukcie je 1.059.223,78 eura bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom rekonštrukcie je vybudovanie nových učební a priestorov pre činnosť ZUŠ prostredníctvom rekonštrukcie celého piateho nadzemného podlažia - podkrovia jestvujúceho objektu ZŠ Slnečná. Objekt ZŠ je momentálne štvorpodlažný s nevyužívaným podkrovím. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 9. júla.



V návrhovom riešení mesto uviedlo, že vznikne plnohodnotný samostatný priestor so všetkým vybavením spĺňajúcim kritériá pre umelecké školy. „Dobuduje sa druhé schodisko, ktoré bude slúžiť ako druhá úniková cesta. Vznikne celkovo 15 učební, dve samostatné učebne - koncertné sály, ktoré bude v prípade potreby možné zlúčiť odsunutím posuvnej priečky. Vznikne tak jedna veľká koncertná sála,“ priblížilo mesto.



Ďalej dodalo, že súčasťou realizácie bude vybudovanie výťahu formou prístavby k objektu základnej školy. Účelom realizácie nového výťahu je celú budovu ZŠ vrátane podkrovia sprístupniť a debarierizovať. Realizáciou výťahu sa zabezpečí bezbariérovosť objektu na všetkých štyroch podlažiach, ako aj bezbariérovosť podkrovia.