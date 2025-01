Deti z rybárskych krúžkov v Námestove dali do potoka ikry pstruha

Námestovo 15. januára (TASR) - Deti z rybárskych krúžkov v Námestove dali do potoka Klinec 4000 ikier pstruha potočného. Chcú tak budovať populáciu pstruha potočného, ktorý v tomto potoku žil, kým ho znečisteniami ľudia sami nevyhubili. Informoval o tom Turisticko-informačný portál Námestova na sociálnej sieti.



Momentálne je na potoku Klinec systém kaskád, ktoré sú ideálne pre život pstruha, preto deti z krúžkov na tieto miesta dali približne 4000 kusov ikry pstruha potočného do špeciálnych boxov, ktoré majú otvory takej veľkosti, aby po vyliahnutí a strávení žĺtkového vačku mohla rybka vyplávať a začať svoj život v prírode.



"Keďže sa tento pstruh vyliahol v prírode a nie niekde v chovnom zariadení, bude mať tendenciu sa na to miesto vrátiť a založiť svoje potomstvo na mieste, kde sa narodil aj on, tak isto je takýto pstruh odolnejší voči predátorom a má vyššiu plachosť," priblížili z portálu.



Na jeseň urobia kontrolný odlov, aby videli, či to má v tejto lokalite zmysel. "Aj keď je škoda, že je potok Klinec vyvedený do rúry pod námestím, tieto horné úseky môžu byť dobré na odchov. Veľký prínos vidíme aj v tom, že sa o tieto ikry budú starať naše rybárske krúžky a priamo v teréne uvidia všetky štádia vývinu ikry pstruha potočného," doplnil portál.