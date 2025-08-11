< sekcia Regióny
Festival Tanečno predstavení vyše 20 zahraničných tanečných produkcií
Festival bude prepájať multižánrové tanečné predstavenia, workshopy pre všetky vekové kategórie, sprievodný program a regionálne prostredie.
Autor TASR
Námestovo 11. augusta (TASR) - Námestovo sa stane od 13. do 17. augusta centrom medzinárodného tanca. Multižánrový festival Tanečno už deviaty rok prinesie viac ako 20 predstavení zahraničných tanečných produkcií z Nórska, Francúzska, Švédska či Česka a aj to najlepšie z domácej tanečnej scény. TASR o tom za organizátorov informoval Michal Dudoň.
„Oproti minulým rokom sme sa tento rok rozhodli ponúknuť program, ktorý je inkluzívnejší, má ambíciu viac prepájať, dostať sa bližšie k divákom a vytvárať dialóg,“ uviedol organizátor Andrej Štepita.
Tento rok sa podarilo uviesť viac predstavení vo verejných priestoroch a vytvoriť tak srdce festivalu v centre Námestova, kde budú všetkým prístupné aj veľkoformátové zahraničné produkcie. Na festivale sa predstaví viacero významných tanečných produkcií a osobností, ktoré na Slovensko zavítajú prvýkrát.
„V slovenskej premiére uvedieme jednu z najvýznamnejších českých tanečných produkcií posledných rokov Ostrov! choreografky Jany Burkievičovej. Existenčná tanečná výprava do neporušenej prírody ako scénická modulácia biotopu na Jakubskom rybníku sa v posledných rokoch prezentovala na svetových fórach a získala viaceré ocenenia,“ priblížil Štepita.
Doplnil, že tento ročník sa rozhodli vytvoriť z miestneho amfiteátra plnohodnotný festivalový stage, ktorý umožní vidieť umelecké predstavenia aj novému divákovi. „Veríme, že špičkový tanec v centre mesta je tou najlepšou reklamou na živú kultúru. Našou ambíciou je naplno využiť aj špecifické nábrežie, námestie či miestny skatepark a roztancovať tak celé mesto,“ dodal Štepita.
Festival bude prepájať multižánrové tanečné predstavenia, workshopy pre všetky vekové kategórie, sprievodný program a regionálne prostredie. Cieľom Tanečna je predstaviť širokej verejnosti tanečné umenie ako samostatný umelecký žáner v celej jeho rôznorodosti, pestrosti a kráse.
„Oproti minulým rokom sme sa tento rok rozhodli ponúknuť program, ktorý je inkluzívnejší, má ambíciu viac prepájať, dostať sa bližšie k divákom a vytvárať dialóg,“ uviedol organizátor Andrej Štepita.
Tento rok sa podarilo uviesť viac predstavení vo verejných priestoroch a vytvoriť tak srdce festivalu v centre Námestova, kde budú všetkým prístupné aj veľkoformátové zahraničné produkcie. Na festivale sa predstaví viacero významných tanečných produkcií a osobností, ktoré na Slovensko zavítajú prvýkrát.
„V slovenskej premiére uvedieme jednu z najvýznamnejších českých tanečných produkcií posledných rokov Ostrov! choreografky Jany Burkievičovej. Existenčná tanečná výprava do neporušenej prírody ako scénická modulácia biotopu na Jakubskom rybníku sa v posledných rokoch prezentovala na svetových fórach a získala viaceré ocenenia,“ priblížil Štepita.
Doplnil, že tento ročník sa rozhodli vytvoriť z miestneho amfiteátra plnohodnotný festivalový stage, ktorý umožní vidieť umelecké predstavenia aj novému divákovi. „Veríme, že špičkový tanec v centre mesta je tou najlepšou reklamou na živú kultúru. Našou ambíciou je naplno využiť aj špecifické nábrežie, námestie či miestny skatepark a roztancovať tak celé mesto,“ dodal Štepita.
Festival bude prepájať multižánrové tanečné predstavenia, workshopy pre všetky vekové kategórie, sprievodný program a regionálne prostredie. Cieľom Tanečna je predstaviť širokej verejnosti tanečné umenie ako samostatný umelecký žáner v celej jeho rôznorodosti, pestrosti a kráse.