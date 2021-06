Kostol aj hlavnú expozíciu na Ostrove umenia v Námestove zrevitalizujú

Námestovo 13. júna (TASR) - Expozícia sakrálneho ľudového umenia, sochárstva a maliarstva na Slanickom ostrove umenia uprostred Oravskej priehrady v Námestove oslavuje 50 rokov. Vedenie Oravskej galérie pripravuje jej revitalizáciu a nový vizuál. Spolu s expozíciou budú obnovovať aj Kostol Povýšenia svätého Kríža, v ktorom sa nachádza. Riaditeľ Oravskej galérie Michal Čajka pre TASR povedal, že obnova bude trvať dlhšie, najskôr plánujú výskumné aktivity.



"Budeme sa snažiť kostol vrátane expozície dostať na inú kvalitatívnu úroveň – rešpektujúc jeho danosti. Bude to trvať dlhší čas, nebude to záležitosť jednej sezóny, ale krok za krokom budeme postupovať týmto smerom. Tento rok máme naplánované výskumné aktivity. Týkajú sa reštaurátorského výskumu interiéru i exteriéru kostola a architektonicko-historického výskumu celého areálu," konkretizoval riaditeľ.



Ako dodal, výsledky výskumu budú následne v spolupráci s partnermi zhodnocovať a stanú sa portfóliom informácií pre ďalší postup. "Popritom budeme pracovať na vizuáli expozície, aby sme kráčali s dobou. A zároveň, aby sme ponechali určité špecifiká miesta, v ktorom sa expozícia nachádza, a jej osvedčenej atmosféry a šarmu, ktoré si tých 50 rokov ponechala a sú jej pevnou súčasťou," podotkol Čajka.



Na Slanickom ostrove umenia otvorili tento rok 48. turistickú sezónu. Okrem prehliadky expozícií umenia je pripravená okružná vyhliadková plavba po Oravskej priehrade. Čajka pre TASR prezradil, že tohtoročná sezóna potrvá do konca septembra. Atrakciu v minulom roku navštívilo takmer 55.000 turistov. Ostrov je prístupný iba pre lodnú dopravu, turistov naň odvezie loď zo Slanickej osady, miestnej časti Námestova.