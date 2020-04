Revitalizácia Slanického ostrova umenia po zime opäť pokračuje

Námestovo 25. apríla (TASR) – Prvá etapa revitalizácie Slanického ostrova umenia na Oravskej priehrade v Námestove po zime opäť pokračuje a mala by byť ukončená do nástupu leta. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal na revitalizáciu dotáciu vo výške 40.000 eur a ďalších takmer 9000 eur dofinancuje. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Pripomenula, že koncom minulého roka sa začalo na ostrove s upratovaním a odstraňovaním náletových drevín v spolupráci so Strednou odbornou školou lesníckou v Tvrdošíne. "Cieľom bolo ostrov presvetliť a zviditeľniť barokový Kostol povýšenia Svätého kríža. Nachádza sa v ňom nová 3D vizualizácia pôvodného oltára, ktorú je možné vidieť na obrazovke, prípadne po zosnímaní QR kódu," uviedla Remencová.



"Podarilo sa nám získať dotáciu z Úradu vlády SR na revitalizáciu spevnených plôch a práce sa začali ešte v novembri. Verím, že sa nám podarí vytvoriť príjemné prostredie na trávenie voľného času pre turistov aj obyvateľov kraja. Zrekonštruované plochy a chodníky by mali zvýšiť komfort a bezpečnosť návštevníkov, a tým zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Hlavná sezóna na ostrove sa začína tradične v máji a končí sa v závere septembra. "V rámci postupného uvoľňovania opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu predpokladáme, že Slanický ostrov umenia by mohol byť v exteriéri návštevníkom sprístupnený už v druhej fáze uvoľňovania opatrení," doplnil riaditeľ odboru kultúry Úradu ŽSK Martin Hromada s tým, že hygienické opatrenia ostanú v platnosti.



Slanický ostrov umenia je v správe Oravskej galérie, ktorej zriaďovateľom je ŽSK. Je pozostatkom zaplavenej obce Slanica, ktorá zmizla pod hladinou Oravskej priehrady v roku 1953. Z obce sa zachovalo iba jej návršie s barokovým kostolom a kalváriou. Rozprestiera sa uprostred Oravskej priehrady a patrí medzi známe turistické destinácie. Vlani mal ostrov rekordnú návštevnosť, navštívilo ho približne 54.000 ľudí, dodala Remencová.