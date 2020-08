Témou prvého oravského divadelného festivalu bude holokaust

Námestovo 4. augusta (TASR) – Divadelné hry, výstavy, prednášky a filmové projekcie budú súčasťou nového divadelného festivalu v hornooravskom regióne s názvom Slanický ostrov divadla. Počas druhého septembrového týždňa ho bude hostiť ostrov umenia na Oravskej priehrade v Námestove. TASR o tom informoval organizátor festivalu Peter Balcerčík.



Cieľom festivalu je vzdelávať a komunikovať kultúrno-spoločenské a etické témy. V dňoch 9. až 13. septembra ponúkne na Slanickom ostrove umenia a ďalších miestach v Námestove okrem divadelných hier aj sprievodný program. Témou prvého ročníka je holokaust a 75. výročie konca druhej svetovej vojny. Organizátori chcú takýmto spôsobom upozorniť aj na minuloročný útok vandalov na židovskom cintoríne v Námestove.



„Radi by sme účastníkom festivalu sprostredkovali informácie o spoločenských témach atraktívnou umeleckou formou," uviedol Balcerčík.



Ostrov uprostred Oravskej priehrady bude slúžiť ako divadelný priestor vôbec po prvý raz. Premiérovou bude inscenácia bratislavského divadla Aréna a názvom Tiso v réžii Rastislava Balleka.



„Hru Tiso sme obnovili po 12 rokoch. Hlavnú úlohu po zosnulom Mariánovi Labudovi prebral jeho syn Marián Labuda mladší. V divadle je dôležitý obsah, forma, ale aj priestor. Teším sa na zasadenie inscenácie do interiéru magického kostola na Slanickom ostrove," povedal riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura.



Festival realizuje občianske združenie Kult.1629, ktoré podľa Balcerčíka za desať rokov svojej existencie nazbieralo množstvo skúseností s organizovaním kultúrnych podujatí. V roku 2020 prichádza po prvýkrát s konceptom uceleného divadelného festivalu, ktorý do regiónu hornej Oravy prináša rôzne formy umenia s cieľom podporovať rozmanité kultúry, empatiu, emocionálne a morálne hodnoty.



Okrem divadelnej hry budú môcť účastníci zažiť výstavy, prednášky a filmové projekcie. Väčšia časť programu je bezplatná. Program festivalu je zverejnený na stránke slanicafestival.sk.