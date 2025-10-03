< sekcia Regióny
Námestovo zrekonštruuje budovu ZŠ Slnečná za takmer 900.000 eur
Víťazná ponuka spoločnosti Stavinek z Námestova bola najnižšou spomedzi ôsmich, ktoré prihlásili záujemcovia do verejnej súťaže.
Autor TASR
Námestovo 3. októbra (TASR) - Mesto Námestovo zrekonštruuje budovu a vybuduje učebne pre Základnú umeleckú školu (ZUŠ) I. Kolčáka v Základnej škole (ZŠ) Slnečná v Námestove. Víťazná firma predložila ponuku s najnižšou hodnotou 899.659,65 eura s DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Víťazná ponuka spoločnosti Stavinek z Námestova bola najnižšou spomedzi ôsmich, ktoré prihlásili záujemcovia do verejnej súťaže. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1.059.223,78 eura bez DPH, hodnotiacim kritériom bola cena.
Predmetom rekonštrukcie je vybudovanie nových učební a priestorov pre činnosť ZUŠ prostredníctvom rekonštrukcie celého piateho nadzemného podlažia - podkrovia jestvujúceho objektu ZŠ Slnečná. Objekt ZŠ je momentálne štvorpodlažný s nevyužívaným podkrovím.
V návrhovom riešení mesto uviedlo, že vznikne plnohodnotný samostatný priestor so všetkým vybavením spĺňajúcim kritériá pre umelecké školy. „Dobuduje sa druhé schodisko, ktoré bude slúžiť ako druhá úniková cesta. Vznikne celkovo 15 učební, dve samostatné učebne - koncertné sály, ktoré bude v prípade potreby možné zlúčiť odsunutím posuvnej priečky. Vznikne tak jedna veľká koncertná sála,“ priblížilo mesto.
Ďalej dodalo, že súčasťou realizácie bude vybudovanie výťahu formou prístavby k objektu základnej školy. Účelom realizácie nového výťahu je celú budovu ZŠ vrátane podkrovia sprístupniť a debarierizovať. Realizáciou výťahu sa zabezpečí bezbariérovosť objektu na všetkých štyroch podlažiach, ako aj bezbariérovosť podkrovia.
