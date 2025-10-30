Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
UKRADNUTÝ ČLN Z POĽSKA: Policajti ho vypátrali v obci Bobrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Žiadosť o pomoc pri pátraní prišla od poľského policajného oddelenia v Jablonke.

Autor TASR
Námestovo 30. októbra (TASR) - Policajti z Námestova vypátrali čln s prívesným vozíkom, ktorý bol ukradnutý v poľskej obci Veľká Lipnica. Čln sa podarilo vypátrať v ťažšie prístupnom teréne v katastrálnom území obce Bobrov (okres Námestovo). Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Žiadosť o pomoc pri pátraní prišla od poľského policajného oddelenia v Jablonke. „Po zadokumentovaní boli veci v spolupráci s políciou Poľskej republiky vrátené oprávnenej osobe. Pri zaisťovaní motorového člna z ťažšie prístupného terénu bolo použité aj zvláštne vybavenie nového služobného motorového vozidla,“ priblížila polícia.


