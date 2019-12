Námetom známky Vianočnej pošty bola kresba klienta autistického centra

Kresba klienta Centra sociálnych služieb (CSS) Demy v Trenčíne Maroša Chovanca sa stala námetom pre tohtoročnú príležitostnú známku Vianočnej pošty. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 4. decembra (TASR) – Kresba klienta Centra sociálnych služieb (CSS) Demy v Trenčíne Maroša Chovanca sa stala námetom pre tohtoročnú príležitostnú známku Vianočnej pošty. Grafickú úpravu autistického klienta zhotovil akademický maliar Pavel Choma.Slovenská pošta v rámci projektu Vianočná pošta každý rok ocení detského autora výnimočnej kresby venovanej Ježiškovi. Kresbu Maroša Chovanca vybrala Realizačná komisia známkovej tvorby. Námetom tohtoročnej príležitostnej poštovej známky z emisného radu Vianočná pošta sa stal vianočný stromček.„Maroš je u nás v Demy od mája 2018 a je jedným z prvých klientov autistického centra. Všetci sme veľmi hrdí, že z obrovského množstva kresieb detí z celého Slovenska si komisia vybrala práve tú Marošovu. Obrázok mu pomáhala namaľovať inštruktorka sociálnej rehabilitácie Martina Stachová. I tento úspech je pre nás všetkých motiváciou do ďalšej práce,“ uviedol riaditeľ CSS Demy Tibor Gavenda.Podľa inštruktorky sociálnej rehabilitácie CSS Demy Martiny Stachovej autor víťazného námetu má 28 rokov, trpí autizmom a mentálne je na úrovni malého dieťaťa. „Do Vianočnej pošty sme sa zapojili minulý rok, napísali sme list Ježiškovi, Maroško namaľoval obrázok – vianočný stromček a komisia ho vybrala ako námet na vianočnú známku,“ priblížila Stachová.Maroš je podľa nej klientom, ktorý má Vianoce veľmi rád a dlho sa na ne tešil. Kresbu robil s nadšením. Z víťaznej kresby sa tešil nielen jej autor, ale aj zamestnanci CSS Demy. Kresba vznikla ako súčasť arteterapie – liečby umením.„Nie sú to žiadne veľké umelecké diela, ale klienti môžu v rámci terapie vyjadrovať svoje pocity, dať to na papier a ventilovať svoje emócie. Je to pre nich relaxácia i spôsob vyjadrovania,“ doplnila Stachová.