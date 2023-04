Námety do rozvojového dokumentu B.Bystrice možno navrhovať aj online

Banská Bystrica 13. apríla (TASR) – Ideové námety do rozvojového dokumentu Banskej Bystrice - integrovanej územnej stratégie môžu obyvatelia navrhovať už aj online do 24. apríla a prispieť tak k doplneniu i vypracovaniu nových projektových zámerov. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica je dôležitý dokument, prostredníctvom ktorého môže samospráva čerpať finančné prostriedky z eurofondov. Kľúčová je preto identifikácia konkrétnych projektov, ktoré je možné realizovať v prospech mesta i širšieho regiónu. Prvé zbieranie ideí sa uskutočnilo začiatkom apríla na stretnutí Ideathon a zameriavalo sa najmä na zelené a sociálne témy.



"Vzniklo množstvo návrhov pri formovaní projektov potrebných pre rozvoj mesta a jeho okolia. Cieľom stretnutia bolo prepojiť samosprávu, obyvateľov, kľúčové inštitúcie a regionálnych podnikateľov. Je potrebné, aby sme si na vzájomnú komunikáciu osvojili nielen osobné stretnutia, ale aj online nástroje. Iba takto dokážeme byť úspešní v čerpaní zdrojov na realizáciu našich zámerov a možností, ako získať financie z externých zdrojov na niektoré oblasti je pomerne dosť," konštatoval prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Súčasťou aktivít nového participatívneho konceptu bude aj ďalšie konzultačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 14. apríla od 14.00 h v Robotníckom dome.



"Veríme, že aktívni obyvatelia Banskej Bystrice a okolia prispejú dobrými nápadmi k rozvojovým projektom mesta. Všetky navrhnuté ideové zámery sa vyhodnotia a tie odporúčané predložia na verejné hlasovanie," doplnila koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie magistrátu Soňa Kariková.



Navrhnuté ideové zámery sa zahrnú aj do procesu prípravy nového Programu rozvoja mesta Banská Bystrica 2030, ktorého programová časť sa má tvoriť v jarných a letných mesiacoch.