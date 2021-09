Námety na rozvoj ŽSK môže verejnosť nechať na novej webstránke

Žilina 29. septembra (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil novú webstránku hrajzakraj.sk. Podľa hovorkyne ŽSK Lucie Lašovej verejnosť na nej môže nechať odkaz či námet na tému Aký chcete kraj v roku 2030.



Stránka informuje o procese tvorby aktuálneho Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK v oblasti infraštruktúry, vzdelávania, podnikateľského prostredia, kultúry či životného prostredia. "Pričom nastavuje nielen stratégiu, ale aj nástroje a projekty na dosiahnutie cieľov. Ovplyvní čerpanie eurofondov v novom programovom období, keďže obsahuje priority, ktoré sa budú s pomocou európskych peňazí realizovať," uviedla Lašová.



Cieľom je čo najefektívnejšie využívať dostupné zdroje z Európskej únie, aby investície do regiónov boli zmysluplné a mali dlhodobý a udržateľný efekt. "Chceme, aby pripravený plán bol našou spoločnou víziou kraja, kde chceme žiť. Zapájame preto do tejto diskusie nielen odborníkov, ale i verejnosť," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Dokument vzniká participatívne, v spolupráci s odborníkmi na kľúčové oblasti rozvoja, zástupcami samospráv, regiónov, neziskových organizácií či podnikateľov. "Obyvatelia ŽSK môžu podnety diskutovať aj prostredníctvom sociálnej siete i vyplnením dotazníkov, či zapojením sa do online debát," dodala Lašová.



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja vzniká v rámci projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.