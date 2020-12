Namiesto koncoročného ohňostroja nakúpila Senica potreby pre útulok

Senica 31. decembra (TASR) – Tento rok sa rozhodlo mesto Senica venovať finančné prostriedky namiesto koncoročného ohňostroja na zakúpenie chovateľských potrieb pre senický útulok, ktorý sídli v areáli bývalých kasární. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Útulok Senica, ktorý spravuje nezisková organizácia Cerberus, tak získal chovateľské potreby v podobe pelechov, aportov a výživových doplnkov v hodnote 1100 eur. "Prišlo nám to ako zmysluplný nápad, aby sme financie určené na dofinancovanie ohňostroja venovali pre obyvateľov útulku. S týmto zariadením mesto spolupracuje dlhodobo a jeho činnosť podporuje pravidelnými príspevkami. Veľmi si ceníme obetavý prístup všetkých, ktorí sa na dennej báze starajú o opustené alebo zatúlané psíky," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.



V súčasnosti je útulok zaplnený približne na 75 percent. "Pred Vianocami sa nám podarilo mnoho psíkov adoptovať, ale už sa opäť pomaly napĺňame. Len v priebehu posledných dvoch dní sme prijali troch nových psov. Keďže ide Silvester, čaká nás väčší nápor a odchyty budú v plnom prúde. Ľudia sú totiž nepoučiteľní a psov si nedokážu zabezpečiť. Veríme, že každý pes, ktorého odchytíme, sa vráti domov a bude čipovaný tak, ako má byť," doplnila pre TASR riaditeľka útulku Roderika Péčiová.



Mesto podporuje Útulok Senica na základe zmluvy o prevádzkovaní útulku pre zvieratá a poskytovaní súvisiacich služieb finančnými príspevkami vo výške viac ako 20.000 eur ročne. Aktuálna kapacita útulku je 27 psov, plus karanténa. Zariadenie prijme ročne od 180 do 200 psíkov, z nich si ich ľudia adoptujú 130 až 140.



"Navyše, na novembrovom zastupiteľstve poslanci schválili oslobodenie od dane za psa adoptovaného zo senického útulku. Oslobodenie platí dvanásť mesiacov odo dňa adoptovania a držiteľ psíka si ho musí uplatniť potvrdením o jeho získaní zo senického útulku," informovala hovorkyňa mesta.