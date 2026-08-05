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Namiesto kvetov darujte pomoc: Mobilný hospic spúšťa iniciatívu
Nezisková organizácia Sv. Lujza zabezpečuje komplexnú paliatívnu starostlivosť 15 rokov.
Autor TASR
Prievidza 5. augusta (TASR) - Mobilný hospic sv. Lujza realizuje iniciatívu pod názvom Namiesto kvetov darujte pomoc. Ponúka možnosť premeniť spomienku na blízkeho človeka na konkrétnu pomoc nevyliečiteľne chorým pacientom a ich rodinám. Iniciatívu podporuje i samospráva Prievidze, informovala referentka kancelárie primátorky mesta Natália Pavláková.
Spomenula, že Mobilný hospic sv. Lujza už dlhé roky pomáha ľuďom, ktorí chcú posledné obdobie svojho života prežiť doma, v kruhu svojich najbližších, poskytuje odbornú paliatívnu starostlivosť, zdravotnú, psychologickú aj duchovnú podporu pacientom a ich rodinám v jednom z najnáročnejších životných období.
„Súčasťou podpory je aj iniciatíva Namiesto kvetov darujte pomoc, ktorá ponúka citlivú alternatívu pri poslednej rozlúčke. Namiesto kvetinových darov môžu pozostalí alebo účastníci pohrebu venovať finančný príspevok na činnosť Mobilného hospicu sv. Lujza. Takýto dar pomôže zabezpečiť starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov a podporí ich rodiny v náročných chvíľach,“ priblížila Pavláková.
Nezisková organizácia Sv. Lujza zabezpečuje komplexnú paliatívnu starostlivosť 15 rokov. Poskytuje služby mobilného hospicu, zdravotnú špecializovanú paliatívnu starostlivosť v domácom prostredí, ambulanciu všeobecného lekára, sociálne poradenstvo, smútkové poradenstvo, požičovňu zdravotníckych pomôcok a knižnicu.
Spomenula, že Mobilný hospic sv. Lujza už dlhé roky pomáha ľuďom, ktorí chcú posledné obdobie svojho života prežiť doma, v kruhu svojich najbližších, poskytuje odbornú paliatívnu starostlivosť, zdravotnú, psychologickú aj duchovnú podporu pacientom a ich rodinám v jednom z najnáročnejších životných období.
„Súčasťou podpory je aj iniciatíva Namiesto kvetov darujte pomoc, ktorá ponúka citlivú alternatívu pri poslednej rozlúčke. Namiesto kvetinových darov môžu pozostalí alebo účastníci pohrebu venovať finančný príspevok na činnosť Mobilného hospicu sv. Lujza. Takýto dar pomôže zabezpečiť starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov a podporí ich rodiny v náročných chvíľach,“ priblížila Pavláková.
Nezisková organizácia Sv. Lujza zabezpečuje komplexnú paliatívnu starostlivosť 15 rokov. Poskytuje služby mobilného hospicu, zdravotnú špecializovanú paliatívnu starostlivosť v domácom prostredí, ambulanciu všeobecného lekára, sociálne poradenstvo, smútkové poradenstvo, požičovňu zdravotníckych pomôcok a knižnicu.