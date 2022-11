Namiesto novoročného ohňostroja kúpi P. Bystrica prístroj do nemocnice

Považská Bystrica 14. novembra (TASR) – Považskobystrická radnica nebude ani tento rok robiť novoročný ohňostroj. Za ušetrené peniaze kúpi mesto dar nemocnici. TASR o tom informovala šéfka komunikačného oddelenia mestského úradu Miluša Kollárová.



Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa ohňostroj vyzerá veľkolepo, no hluk, dym a odpad, čo pri ňom vznikajú, poškodzujú nielen zdravie zvierat, ale aj človeka.



"Už tretíkrát sme sa rozhodli, že financie určené na novoročný ohňostroj nevyletia do vzduchu, ale využijeme ich na nákup daru pre Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici. Po dohode s riaditeľom Igorom Steinerom zakúpime moderný prístroj pre liečbu dermatologických ochorení," uviedol primátor.



Mesto Považská Bystrica chce byť v tomto smere podľa jeho slov príkladom aj pre ostatných. Radnica spustila výzvu Nevyhadzujte peniaze do vzduchu.



"V našom meste máme nemocnicu, množstvo neziskových organizácií, občianskych združení, ktoré si zaslúžia pomoc, preto treba pouvažovať, že namiesto kúpy ohňostroja sa dajú venovať financie na niečo zmysluplnejšie. Spoločne pomôžeme prírode, zvieratám a v neposlednom rade ľuďom," zdôraznil Janas.