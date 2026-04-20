Namiesto plateného parkovania chcú Dudince budovať nové parkoviská
Zámer zaviesť v tomto roku na území kúpeľného mesta Dudince systém plateného parkovania sa tamojšia samospráva rozhodla odložiť.
Autor TASR
Dudince 20. apríla (TASR) - Zámer zaviesť v tomto roku na území kúpeľného mesta Dudince systém plateného parkovania sa tunajšia samospráva rozhodla odložiť. Primátor Dušan Strieborný informoval, že aktuálne sa chcú sústrediť na dobudovanie parkovacích plôch, ktoré v meste chýbajú.
„Aj z hľadiska finančných možností sme prehodnotili túto situáciu a rozhodli sme sa, že v tomto roku sa sústredíme na dobudovanie parkovacích miest v našom meste,“ poznamenal Strieborný. Analýza totiž ukázala, že v meste chýba približne 150 až 180 parkovacích miest.
Preto sa chcú tento rok podľa neho sústrediť na dobudovanie parkovacích plôch v zónach, kde je to najnutnejšie. „Budeme sa tiež pripravovať s materiálno-technickým vybavením na to, aby sme mohli túto parkovaciu politiku spustiť budúci rok,“ poznamenal Strieborný.
S budovaním parkovísk súvisí podľa neho aj vysporiadanie pozemkov hlavne s Kúpeľmi Dudince a. s. „Je to dlhodobý proces, trvá to už takmer rok a aktuálne sme v štádiu, kedy sa odobrili rôzne zámeny pozemkov a tiež finančné vysporiadanie,“ poznamenal primátor.
Nové parkovisko s kapacitou približne 20 miest by malo vzniknúť napríklad pri garážach a slúžiť má obyvateľom nájomných bytových domov oproti mestskému úradu. Ďalších viac ako 40 parkovacích miest pribudne podľa Strieborného medzi ulicami Janka Kráľa a Jána Jesénia.
