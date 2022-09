Namiesto priehrady vzniká v údolí Slatiny pri Zvolene chránené územie

Zvolen 12. septembra (TASR) – Zásadné zmeny pre využitie údolia rieky Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou priniesli dve nedávno prijaté uznesenia vlády SR. Jedna z nich, schválená Koncepcia vodnej politiky SR, dokonca dáva stopku vodnému dielu (VD) Slatinka, ktoré štát plánoval od roku 1954. Informovala o tom Martina Paulíková zo združenia Slatinka, ktoré takmer tri desaťročia bojuje proti výstavbe tohto diela.



"Okrem toho Ministerstvom životného prostredia SR pripravený doplnok území európskeho významu dokonca namiesto priehrady do údolia umiestnilo chránené územie SKÚEV 4027 Slatina," uviedla pre TASR.



Dôvodom podľa nej bola najmä skutočnosť, že vedci v údolí evidovali celkovo 17 typov biotopov európskeho a národného významu. "Predmetom ochrany v troch katastrálnych územiach Môťová, Slatinka a Zvolenská Slatina sú na výmere 21,41 hektára vlastný tok so sprievodnými brehovými porastmi, ako aj druhy európskeho významu mrena karpatská a vydra riečna. Sčasti SKÚEV Slatina zasahuje aj do mokrade národného významu Krpele, jedinej s takouto hodnotou v okrese Zvolen," priblížila Paulíková.



Ako ďalej uviedla, v súčasnej situácii klimatickej zmeny a narastania sucha aj na území Slovenska môže opäť narastať tlak na výstavbu vodného diela. Zdôraznila však, že v prvom rade by sa mal štát zamerať na obnovu a rekonštrukciu existujúcich vodných nádrží. "Vo Zvolene je napríklad vodná nádrž Môťová, ktorá je zanesená sedimentmi a používať sa nedá takmer na nič," pripomenula.