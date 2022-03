Námietky odsúvajú termín realizácie obnovy kaštieľa v Rusovciach

Bratislava 16. marca (TASR) - Realizácia obnovy národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v bratislavských Rusovciach sa posúva. Dôvodom sú námietky k podkladom v tendri a vydané predbežné opatrenie Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zastavenie konania hatí pôvodné plány, že by k podpisu zmluvy na rekonštrukciu kaštieľa mohlo prísť do polovice roka 2022.



"Dôvodom prerušenia konania je nekompletná dokumentácia," potvrdila hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková krok úradu pri preskúmavaní námietok, smerujúcich "proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch".



Úrad vlády (UV) SR vyhlásil výzvu na predloženie tzv. základných ponúk 9. novembra 2021, vzhľadom na veľký počet doplňujúcich otázok k súťažným podkladom predĺžil lehoty pre uchádzačov. V určený termín pre predloženie ponúk sa však začalo konanie o námietkach. Posúva sa tak pôvodný harmonogram, ktorý v prípade plynulého procesu verejného obstarávania rátal s vyhodnotením základných ponúk v období február-marec 2022, a následným predložením a vyhodnotením doplnených a cenových ponúk tak, aby k podpisu zmluvy mohlo dôjsť v polovici roka. "Predbežný harmonogram ukončenia a vyhodnotenia konečných ponúk nevieme vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti určiť," priznal tlačový odbor ÚV SR.



Proces verejného obstarávania už v minulosti brzdila námietka jedného z uchádzačov voči výberu záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením. Tento postup verejnej súťaže, ktorý zvolil ÚV SR, umožňuje obstarávateľovi zúžiť okruh uchádzačov, ktorí môžu predložiť ponuku. V tomto konkrétnom prípade má ísť o troch uchádzačov.



Odhadovaná cena zákazky podľa oznámenia je 71.351.790,93 eura bez DPH. Cieľom rekonštrukcie je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť sprístupnenie aj pre verejnosť.