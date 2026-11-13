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Napadli a okradli vodiča: Polícia obvinila dvoch mužov
V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
Autor TASR
Viničky 13. novembra (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov vo veku 46 a 34 rokov zo zločinu lúpeže, ku ktorej došlo začiatkom novembra v obci Viničky v okrese Trebišov. Dvojica mala fyzicky napadnúť vodiča osobného auta, vyhrážať sa mu zabitím a ukradnúť mu peňaženku. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
K incidentu došlo 1. novembra vo večerných hodinách pred jednou z miestnych prevádzok. Podľa polície obaja muži pristúpili k zaparkovanému vozidlu, v ktorom sa nachádzali dvaja mladí ľudia, a od vodiča začali požadovať peniaze. Starší z dvojice mal najskôr kopnúť do vozidla, následne otvoriť dvere na strane vodiča a fyzicky ho napadnúť do oblasti tváre. Neustále pritom kričal, že ak mu nedá peniaze, tak ho zabije. „Kým poškodeného muža fyzicky napadol aj mladší z dvojice, starší obišiel auto a cez dvere spolujazdca z odkladacieho priestoru vzal peňaženku poškodeného aj s finančnou hotovosťou vo výške 350 eur,“ uviedla hovorkyňa s tým, že potom muži spoločne z miesta odišli na osobnom motorovom vozidle.
Napadnutý vodič utrpel zranenia, ktoré si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadali viac ako sedemdňové liečenie a práceneschopnosť. Polícia uviedla, že získané kamerové záznamy podporili výpoveď poškodeného. Trebišovskí kriminalisti následne zadržali dvoch podozrivých. Vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže obvinil 46-ročného Štefana, ktorý bol podľa polície v minulosti opakovane súdne trestaný za majetkovú trestnú činnosť, a 34-ročného Mareka. Obaja pochádzajú z okresu Trebišov. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
K incidentu došlo 1. novembra vo večerných hodinách pred jednou z miestnych prevádzok. Podľa polície obaja muži pristúpili k zaparkovanému vozidlu, v ktorom sa nachádzali dvaja mladí ľudia, a od vodiča začali požadovať peniaze. Starší z dvojice mal najskôr kopnúť do vozidla, následne otvoriť dvere na strane vodiča a fyzicky ho napadnúť do oblasti tváre. Neustále pritom kričal, že ak mu nedá peniaze, tak ho zabije. „Kým poškodeného muža fyzicky napadol aj mladší z dvojice, starší obišiel auto a cez dvere spolujazdca z odkladacieho priestoru vzal peňaženku poškodeného aj s finančnou hotovosťou vo výške 350 eur,“ uviedla hovorkyňa s tým, že potom muži spoločne z miesta odišli na osobnom motorovom vozidle.
Napadnutý vodič utrpel zranenia, ktoré si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadali viac ako sedemdňové liečenie a práceneschopnosť. Polícia uviedla, že získané kamerové záznamy podporili výpoveď poškodeného. Trebišovskí kriminalisti následne zadržali dvoch podozrivých. Vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže obvinil 46-ročného Štefana, ktorý bol podľa polície v minulosti opakovane súdne trestaný za majetkovú trestnú činnosť, a 34-ročného Mareka. Obaja pochádzajú z okresu Trebišov. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.