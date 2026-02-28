< sekcia Regióny
NAPADNUTÁ ŽENA V TRENČÍNE: Polícia vyšetruje citlivý prípad
Žene pomáhala posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
Autor TASR
Trenčín 28. februára (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti napadnutia 30-ročnej ženy, ku ktorému došlo v piatok (27. 2.) vo večerných hodinách v Trenčíne. Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu znásilnenia v štádiu pokusu. Pre TASR to v sobotu uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. Na incident upozornil portál tvnoviny.sk.
„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť viac informácií,“ doplnila Krajčíková.
Žene pomáhala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Fröhlich Činovská pre TASR uviedla, že 30-ročnú ženu s povrchovým úrazom hlavy záchranári previezli do trenčianskej nemocnice.
