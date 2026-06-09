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NAPADNUTIE V BRATISLAVE: Pátrajú po páchateľovi

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Snímka hľadaného páchateľa. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili, uviedla polícia.

Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva, ktoré sa stali na Miletičovej ulici. Neznámy páchateľ tam napadol poškodeného a spôsobil mu viaceré zranenia v oblasti hlavy. Napadnutého museli operovať v nemocnici. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu osoby, ktorú v súvislosti s prípadom hľadá.

„Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti,“ uviedla polícia.


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