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NAPADNUTIE V BRATISLAVE: Pátrajú po páchateľovi
Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili, uviedla polícia.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva, ktoré sa stali na Miletičovej ulici. Neznámy páchateľ tam napadol poškodeného a spôsobil mu viaceré zranenia v oblasti hlavy. Napadnutého museli operovať v nemocnici. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu osoby, ktorú v súvislosti s prípadom hľadá.
„Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti,“ uviedla polícia.
„Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti,“ uviedla polícia.