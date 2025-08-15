< sekcia Regióny
NAPADNUTIE v nákupnom centre: Vyhrážal sa mu aj smrťou
Fotku podozrivej osoby zverejnili na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú napadnutie muža pred predajňou potravín v jednom z nákupných centier v hlavnom meste. Napadnutému sa mal útočník aj vyhrážať smrťou. Incident sa stal v pondelok (11. 8.) krátko pred 22.00 h. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu podozrivej osoby.
„Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy,“ uviedla polícia s tým, že správu môžu občania poslať prostredníctvom sociálnej siete.
