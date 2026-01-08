< sekcia Regióny
Napadol expartnerku: Obvinili ho z vyhrážania a výtržníctva
Fyzicky napadol svoju 27-ročnú bývalú partnerku a vyhrážal sa jej znetvorením.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 8. januára (TASR) - Policajti z Dubnice nad Váhom obvinili 31-ročného muža z prečinov nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. Fyzicky napadol svoju 27-ročnú bývalú partnerku a vyhrážal sa jej znetvorením. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Po príchode z osláv Nového roka do bytovky volal poškodenú do pivnice, tá to odmietla. Chcela sa vrátiť späť na námestie, muž ju chytil a začal ťahať. Žena začala kričať a utiekla do bytovky. Keď sa rozhodla opustiť bytový dom, pred vchodom ju čakal obvinený, ktorý jej vulgárne nadával, sotil ju na zem, fyzicky napadol a vyhrážal sa jej znetvorením.
„Počas útoku sa poškodenej podarilo vytiahnuť slzotvorný sprej, ktorým sa začala brániť. Obvinený ju vzápätí pustil. Žena utiekla, ale obvinený ju neustále sledoval. Znova ju sotil na zem, napadol a vulgárne jej nadával. Poškodenej sa podarilo postaviť a odbehnúť k najbližšiemu bytovému domu, kde začala zvoniť na zvončeky. Obvinený sa zľakol a utiekol,“ doplnila hovorkyňa.
Polícia mužovi obmedzila osobnú slobodu a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Na muža, ktorý bol v minulosti trestaný, spracovali návrh na väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.
