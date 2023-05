Napadol iného muža: Polícia obvinila 33-ročného Popradčana

Poprad 26. mája (TASR) - Polícia obvinila 33-ročného Popradčana zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Spomenutý muž podľa policajnej hovorkyne v utorok (23. 5.) vo večerných hodinách napadol 45-ročného Popradčana. K útoku došlo pred jedným z bytových domov na Rázusovej ulici v Poprade.



"Útočník udieral staršieho muža do hlavy, ktorý následkom toho spadol na zem, kde ho mladší muž opakovane udieral a kopal do celého tela, agresivita útoku sa stupňovala. Napadnutý muž pri tomto útoku utrpel viacero závažných zranení, ktoré si vyžiadajú dlhodobé liečenie. Útočník bol políciou v krátkom čase vypátraný, bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla Ligdayová.



Okresný popradský vyšetrovateľ na základe dôkazov vzniesol obvinenie voči 33-ročnému mužovi zo spomenutých trestných činov. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.